Moulay El Hassan comme vous ne l’avez jamais vu (VIDEO)

Une vidéo du prince Moulay El Hassan enflamme la Toile depuis quelques heures. Cet extrait de quelques secondes, diffusé par La Vanguardia, a été filmé le 30 mars dernier, au Palais royal de Rabat, lors de la visite du Pape François au Maroc.

Pendant que les techniciens effectuaient les derniers réglages avant la rencontre entre le roi Mohammed VI et le Souverain pontife, Moulay Rachid et Moulay El Hassan, vêtus de tenues traditionnelles, passent devant la caméra. Si le frère du roi a préféré jouer la carte de la discrétion, le prince héritier, plus décontracté que jamais, a affiché un signe «V» en guise de salut.

La vidéo a été largement diffusée sur la Toile et les internautes n’ont pas manqué de réagir à cet extrait où ils ont découvert une autre facette du prince qui vient d’avoir 16 ans.

Rappelons que le prince Moulay El Hassan va poursuivre son second cycle secondaire au Collège Royal de Rabat. Et ce, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat.

En cela, le prince héritier ne fera que suivre les traces de son père, le roi Mohammed VI, ainsi que ceux des princesses et des princes, ses tantes et ses oncles.

Cette décision est également en parfaite conformité avec les traditions séculaires de la famille royale et avec ses principes socio-culturels concernant le cursus scolaire des princesses et princes marocains.

N.M.