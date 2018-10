Moul l’kaskita de nouveau écroué

La même source nous rapporte que les premières charges retenues contre lui seraient : ivresse et violence sur la voie publique (les faits auraient été enregistrés dans le campus de l’Université), conduite en état d’ébriété et adultère au regard d’une jeune fille ivre, qui l’accompagnait.

Les forces de l’ordre de Settat ont procédé en cette journée de vendredi, à l’arrestation de Mohammed Sakaki dit ‘’La casquette’’ et plus connu sur Facebook sous le pseudo ‘’Moul lkaskita’’, pour son “militantisme” de circonstance sur tout ce qui a trait au quotidien et à l’actualité au Maroc.