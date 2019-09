“Moul 17 milliards”: la peine requise à son encontre

Mercredi dernier, le parquet général compétent a requis une peine de 20 ans de prison ferme à l’encontre de l’ex-député istiqlalien, Zine El Abidine Houass, rapporte le quotidien Al Massae de ce vendredi.

De même que le substitut du procureur général près la Cour d’appel de Casablanca a demandé au tribunal de procéder à la saisie des biens de l’ancien président du Conseil de Had Soualem. En effet, Hakim Ouardi considère que les biens de Houass proviennent de la corruption et que le mis en cause n’a pu fournir aucune preuve de leur vraie provenance, précise la même source.

Le substitut du procureur général a également révélé que l’ex-député possède 27 biens immobiliers ou fonciers, dont 8 au nom de son épouse. De même que le montant du compte bancaire de cette dernière est de 416 millions de centime (plus de 4 millions de dirhams). Elle non plus n’a pu expliqué le pourquoi et le comment de l’existence d’une telle somme.

M.D.