Mosquées au Maroc: le gouvernement a (presque) tranché concernant Al-Ichae et Al-Fajr

Très bonne nouvelle probable pour les fidèles du Royaume! Après que le couvre-feu nocturne a été repoussé à 23 heures (jusqu’à 4h30 du matin), au lieu de 20 heures à 6 heures du matin, le gouvernement a donc également sous-entendu que cette décision concernerait aussi les mosquées.

Par conséquent, selon une source de Le Site info, il est loisible de comprendre que les prières d’Al-Ichae et d’Al-Fajr seraient désormais accomplies au sein des lieux de culte. Et ce, à partir de ce vendredi 21 mai.

Il est vrai que le communiqué de l’Exécutif, publié jeudi soir et annonçant les changements précités des mesures préventives et sanitaires de l’état d’urgence sanitaire, ne cite pas expressément lesdites prières. Mais cela va de soi que la décision de repousser le couvre-feu nocturne à 23H heures ne peut que signifier que les mosquées pourraient donc recevoir les fidèles à l’appel des prières du soir et du matin.

La même source précise que l’appel de la prière d’Al-Ichae est à 22H. Chose qui permettrait aisément qu’elle soit accomplie au sein des mosquées. De même que si le nouveau couvre-feu se termine à 4h30 et que l’heure de la prière d’Al-Fajr est à 4h48, celle-ci serait donc possible aussi dans les lieux de culte du Royaume.

Pou rappel, les Marocains attendaient depuis longtemps, avec grande impatience, de pouvoir accomplir toutes les cinq prières de la journée dans leurs mosquées.

