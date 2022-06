Mort d’un motocycliste en fuite: nouvelles instructions de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a ordonné la fin de la poursuite d’un motocycliste ou d’un automobiliste en infraction, ayant refusé d’obtempérer à l’ordre de s’arrêter.

Ainsi, Abdelouafi Laftit a ordonné, dans un cas pareil, que les deux policiers en service alertent d’urgence la salle de communication en lui fournissant les informations nécessaires, concernant le numéro de la plaque minéralogique du contrevenant, la marque du véhicule et sa couleur, ainsi que le type de contravention.

Ceci, sans essayer de se mettre au travers du chemin du contrevenant ou d’entamer une poursuite pour l’arrêter. L’opération est donc entreprise en mettant au courant toutes les instances chargées du contrôle routier dans le but d’intercepter le conducteur contrevenant de la façon légale et sécurisée, au niveau de n’importe quel point de contrôle.

Par ailleurs, lors de sa réponse à une question écrite, concernant la remise en question de la poursuite, par les éléments de la Sûreté nationale, des contrevenants au Code de route qui prennent la fuite, le ministre de l’Intérieur a expliqué que les services de la DGSN n’a de cesse de rappeler à ses personnels de faire respecter la loi avec fermeté et discernement.

Abdelouafi Laftit a aussi précisé que cela se fait en se mettant à l’esprit toutes les règles de prudence et de sûreté lors des interventions sécuritaires, ainsi que de la recherche de la solution adéquate pour chaque situation à laquelle les agents de Sûreté nationale peuvent être confrontés; Et ce, avant d’intervenir en ayant pris toutes les garanties et mesures que stipulent les principes de déontologie régissant et encadrant le métier de policier.

L.A.