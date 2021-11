Mort du jeune Youssef: sa mère se livre à cœur ouvert (VIDEO)

La mère du jeune supporter rajaoui Youssef s’est livrée à cœur ouvert à Le Site info, révélant les détails et les évolutions entourant le décès de son fils.

Le jeune homme a trouvé la mort le mois dernier dans de circonstances floues suite à une intervention policière. Le hashtag « Justice pour Youssef » est vite devenu viral sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en la personne de son directeur Abdellatif Hammouchi, à intervenir afin qu’une enquête soit ouverte.

Au micro de Le Site info la mère du défunt a déclaré que son fils devait se présenter à une réunion des Green boys, et se déplaçait à moto avec son ami, quand des policiers motocyclistes ont tenté de les interpeller pour non port du casque.

La mère ajoute que suite au refus de son fils d’obtempérer, une course poursuite s’est engagée avec les policiers. « Ils auraient pu juste enregistrer la plaque d’immatriculation afin d’envoyer une convocation, au lieu d’engager cette course poursuite qui a mené à la mort de mon fils », a-t-elle déclaré.

Et d’ajouter: « arrivés au niveau de la station Ali Yaata, mon fils a tenté d’échapper aux policiers motards en se dirigeant vers l’une des sorties, et un des policiers a franchi la barrière, d’après les images des caméras de surveillance que j’ai pu visionner, et selon les témoignages du compagnon de mon fils, ce policier a poussé la moto de mon fils. Dans sa chute, la tête de Youssef a heurté un poteau, et sa mort serait due à un accident vasculaire cérébral des suites du choc ».

Concernant l’intervention de Hammouchi, la mère a également confié : « Des responsables de la DGSN m’ont accompagné au siège de la BNPJ, où j’ai pu parler au téléphone avec M. El Hammouchi, qui m’a assuré que justice sera rendue ».

M.F.