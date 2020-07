MoroccoMood: trouver des hôtels au Maroc, à des prix attractifs !

La relance touristique est en marche au Maroc. Atlas Hospitality Morocco propose pas moins de 70 formules, dans 12 hôtels à travers le Royaume.

Avec MoroccoMood, le premier groupe hôtelier marocain donne la possibilité de trouver des hôtels un peu partout au Maroc, à des prix attractifs.

MoroccoMoodest un e-cataloguede réservations d’hôtels qui a pour objectif principal de faire redécouvrir le Maroc autrement.

Bien évidemment, sécurité, sûreté et santé des hôtes, employés et partenaires sont au cœur des priorités de ce nouveau concept. Des mesures de sécurité et d’hygiène ont été adoptées au sein de chaque établissement. Objectif : « travailler et assurer des prestations de qualité dans un environnement sûr et sain », assure Atlas Hospitality Morocco. Autre volonté affichée par MoroccoMood : « offrir le meilleur de l’évasion à prix attractifs aux marocains, dévoiler les facettes méconnues de nos régions, et faire profiter des retombées économiques que cela engendre ».

Des offres inédites

MoroccoMood combine avec brio offres inédites et tarifs exclusifs à travers ses adresses Legend Collection, The ViewHotels, Vichy Célestins Bouznika,Atlas Hotels, Labranda et Relax. De quoi satisfaire les bourses les plus impactées, et les envies les plus exigeantes. Plus qu’une plateforme de réservations, MoroccoMood c’est aussi une palette d’expériences à vivre.

Envie d’avoir les pieds dans l’eau ?

Chambres avec vue sur mer, piscines au pluriel, et plages privées, À Agadir, Tanger, Essaouira, les adresses Atlas Hospitality pieds dans l’eau se dressent sur les plus belles côtes du Royaume et invitent à contempler l’océan à souhait.

All Inclusive

Des aqua parcs, des kids clubs, des activités et des animations pour petits et grands, le tout en All Inclusive. A Bouznika, Marrakech, ou encore Agadir, les formules de cette expérience invitent les familles à des séjours adaptés et sans concession.

Une offre très large

Allier plaisir et sensations fortes, détente et émotions, gourmandise et épicurisme. A Bouznika, Agadir, Marrakech et Essaouira, les adresses Atlas Hospitality invitent au lâcher-prise. Au total, 6 retraites bienfaisantes pour réconcilier le corps et l’esprit.

A Rabat, Marrakech, ou encore Fès, les cités ceinturées de remparts recèlent bien des trésors insoupçonnés. L’occasion de faire de chaque séjour une découverte réjouissante de l’arrière pays.

Budget pour tous et offres VIP

Des adresses où il fait bon vivre. En famille, en couple ou entre amis, les escales Relax allient confort et technologie, mini prix et maxi plaisir.

A Marrakech, Agadir,Bouznika, Tanger, Essaouira et Rabat, les séjours se vivent dans des suites où le moindre désir devient une priorité. Un serveur dédié, un traitement VIP, ou encore un service de babysitting, l’évasion réside dans le détail.

Cet été, le tourisme sera NATIONAL

Alors que les frontières n’étaient, jusqu’à lors, qu’une simple formalité pour les Marocains, ces derniers se voient, cet été, conjuguer envies d’évasion, à la proximité et au local, pandémie oblige. Mais leurs vacances ne sont pas condamnées pour autant. Et pour cause. Aux émotions des expériences hôtelières MoroccoMood, s’ajoute le bonheur de visiter le pays sous un angle inédit. Montagnes, plages, désert, gorges, palmeraies, nature, monuments centenaires, cités impériales, et destinations branchées, autant d’expériences et de facettes inexplorées l’attendent, à seulement quelques heures de chez lui, où tout ou presque reste à découvrir. Embarquement immédiat.