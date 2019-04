Morocco Mall: un show exceptionnel avec les meilleurs Dunkers (VIDEO)

Les 27 et 28 avril, les fans de Dunk se donneront rendez-vous au Morocco Mall pour un méga show gratuit de Dunk.

Un show sportif de haut niveau qui permettra aux amateurs de Dunk de partager des moments de jeu et d’échange avec 4 athlètes de renommée mondiale.

Il y aura des Dunkers en provenance de plusieurs pays: États-Unis, Canada, Angleterre et autres.

Les shows auront lieu le samedi 27 et dimanche 28 avril à 16h et 19h. Afin de mieux intégrer les spectateurs dans le monde des Dunkers, les shows seront accompagnés d’animations qui feront le bonheur des grands et des petits!

Soyez nombreux à venir pour assister au show des DunkElite !