Monkeypox: Khalid Ait Taleb interpellé sur la situation au Maroc

Le député du Rassemblement national des indépendants, Omar Lazrak, a demandé au ministère de la Santé et de la Protection sociale de prendre d’urgence les mesures nécessaires de lutte contre la variole du singe.

Dans une question écrite à Khalid Ait Taleb, le député RNIste a affirmé que le Maroc se doit de prendre un ensemble de mesures anticipatives et urgentes, à l’instar de ce qui a été réalisé contre la pandémie de la covid-19. Et ce, pour éviter toute répercussion négative concernant la situation sanitaire, surtout quand rien n’a été éclairci à propos de la contamination au virus du Monkeypox.

Parmi les mesures à prendre, Omar Lazrak a cité les équipements de laboratoires de diagnostics de la maladie et permettant de faire la part des choses entre la variole humaine et la variole du singe. De même qu’il est nécessaire de penser aux bases de la préparation locale des vaccins et de l’importation de médicaments, avant que la demande à l’international ne soit importante.

Le député s’est aussi interrogé sur les mesures prises pour l’équipement des laboratoires et sur les ressources humaines que l’on a préparées pour la lutte contre le virus du Monkeypox, ainsi que sur les mesures à même de préparer et de préserver les vaccins.

Pour rappel, le ministère de tutelle a précédemment annoncé l’absence de tout cas de variole du singe, après les résultats des analyses effectuées concernant les trois cas suspectés.

L.A.