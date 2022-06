Monkeypox au Maroc: on en sait plus sur les sept cas suspects

Le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, a révélé, ce vendredi matin, que les résultats des analyses effectuées sur sept cas suspectés d’avoir contracté la variole du singe se sont avérés négatifs.

Via un post sur le site Linkedin, Dr Mouad Mrabet a assuré que jusqu’au jeudi 2 juin courant, un seul cas du virus du Monkeypox a été enregistré au Maroc, alors que les sept autres cas se sont révélés négatifs, suite aux analyses auxquelles ils ont été soumis.

Auparavant , le ministre de la Santé et de la Protection social a annoncé, dans un communiqué publié jeudi 2 juin, que le seul cas confirmé de la variole du singe est celui d’une personne en provenance d’un pays européen et qui a été soumis au protocole sanitaire adopté par le Royaume, dès l’alerte mondiale de l’apparition du virus du Monkeypox.

Et de préciser que l’état de santé de cette personne est stable et ne suscite nulle inquiétude. Le patient est actuellement sous isolement, conformément aux recommandations sanitaires en vigueur, a précisé le communiqué.

De même que dès la détection de ce cas de variole du singe, le Centre national et régional des opérations d’urgence de santé publique et les équipes d’urgence rapide ont mis en œuvre le dispositif des recommandations épidémiologiques en vue de l’identification des cas contacts afin que ceux-ci puissent bénéficier de la surveillance médicale adéquate et éviter, ainsi, la propagation et la transmission du virus.

Ceci, selon les critères sanitaires nationaux et internationaux, sachant que les cas contacts du patient ne présentent, pour l’heure, aucun des symptômes de la maladie et que le Royaume a tenu à préciser avoir alerté l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le pays en provenance de ce premier patient contaminé par le virus du Monkeypox.

Le communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale a conclu que celui-ci continuera sa politique de communication avec l’opinion publique nationale et à lui annoncer toute nouvelle information sur la variole du singe, comme il n’a cessé de le faire depuis l’alerte sanitaire mondiale de l’apparition de cette maladie.

L.A.