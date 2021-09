Mondial de Futsal : Vahid Halilhodzic félicite Hicham Dguig (PHOTO)

Le sélectionneur national de football Vahid Halilhodzic a adressé ses félicitations à Hicham Dguig, suite à la qualification du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde de futsal qui se tient actuellement en Lituanie.

Sur son compte Instagram, le Franco-Bosniaque a publié une photo des célébrations de l’équipe de futsal. « Félicitations à Hicham Dguig et à l’Équipe Nationale Marocaine de Futsal après leur qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de Futsal Lituanie 2021 », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Excellent parcours et grande évolution de cette belle équipe avec Coach Hicham.Bravo à vous et Dima Maghrib ».

Pour rappel, le Maroc s’est qualifié en quarts en s’imposant en 8e de finale contre le Venezuela. Ils affronteront le vainqueur du match Japon-Brésil.

M.F.