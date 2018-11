Mondial 2030: Pedro Sanchez tend la main au Maroc

Selon El Pais, Pedro Sanchez, le chef de l’exécutif espagnol a soulevé lors de sa visite à Rabat, la possibilité de présenter une candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour organiser le Mondial 2030.

Le quotidien espagnol affirme que cette proposition a été formulée ce lundi à Rabat au roi Mohammed VI et au chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani. Le projet serait déjà à l’étude.

En septembre dernier, le sujet avait déjà été évoqué à l’issue d’une réunion tenue entre le président de la FIFA Gianni Infantino, avec le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez et le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales.

La station radio Cadena SER, qui indique que le président de la RFEF a fait part de l’idée à Infantino, évoque deux options envisageables: soit une candidature unique, soit une alliance avec le Portugal et le Maroc.

Par ailleurs, l’objectif premier de la fédé espagnole serait d’organiser l’Euro 2028. Une co-organisation avec le Portugal serait aussi envisagée, toujours selon la presse de notre voisin ibérique.

Rappelons que le Maroc s’est officiellement porté candidat à l’organisation de la Coupe du monde 2030. L’annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, au lendemain de la défaite du royaume face au trio Canada-USA-Mexique pour abriter le Mondial 2026.

Dans une déclaration à la presse, le responsable gouvernemental avait affirmé que sur instructions royales, le Royaume entend concourir pour la 6e fois à l’organisation de la compétition planétaire, après 5 échecs (1994, 1998, 2006, 2010 et 2026). De son côté, le Portugal avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de présenter de candidature.

Après le projet de candidature commune Uruguay-Paraguay-Argentine pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie et la Serbie penseraient aussi à préparer un dossier commun pour accueillir le Mondial. Avec l’Espagne et le Portugal, le dossier “Maroc” serait forcément plus costaud.

