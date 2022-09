Mondial 2022: Hassan El Fad demande à rejoindre l’équipe nationale !! (PHOTO)

Le comédien marocain Hassan El Fad a lancé un appel à… Walid Regragui ! L’artiste y indique être prêt à rejoindre les rangs des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde.

Dans un message non sans humour, Hassan El Fad a écrit à l’attention du sélectionneur national: « Wesh Walid. Chui prêt à mordre sa race la pelouse, mon frère ! ». Et d’y adjoindre un cliché de lui en compagnie des ex-Lions de l’Atlas de 2004, Youssef Hadji et Houssine Kharja.

Le post a généré plus de 19.000 likes en moins des 24h.

A.O.