Mondial 2022: Hamdallah convoqué ? Nouvelles révélations

A quelques jours de la Coupe du Monde, les Marocains attendent impatiemment la liste officielle des Lions de l’Atlas. En parallèle, plusieurs fans du ballon rond espèrent y voir le nom de Abderrazak Hamdallah, estimant que le joueur d’Al Ittihad est capable de renforcer la ligne offensive de la sélection nationale.

D’après une source de Le Site info, Hamdallah est bel et bien présent dans la première liste du Mondial, précisant qu’il rejoindra le stage de préparation des Lions de l’Atlas au complexe Mohammed VI de Maâmora. Walid Regragui tranchera, par la suite, quant aux noms qui composeront la liste finale.

La même source précise que l’attaquant, ayant discuté avec le sélectionneur national, est au courant de sa convocation. «Walid Regragui lui a annoncé que sa présence en Coupe du monde dépendra de ses performances pendant la concentration», précise-t-on.

Pour rappel, Mohamed Timoumi, la légende du football marocain et Ballon d’or africain 1985, a donné son avis sur la convocation de Abderrazak Hamdallah pour la Coupe du monde. Mohamed Timoumi a indiqué que Hamdallah doit démontrer ce dont il est capable.

Dans un récent passage sur l’émission ʺSada Lmalaebʺ, Timoumi a souligné que Regragui a contacté directement Hamdallah et lui a demandé de démontrer toutes ses compétences. Hamdallah est bien partie en ce sens, mais le dernier mot revient à Regragui pour sa convocationʺ.

Le présentateur a insisté sur Timoumi pour avoir une réponse plus claire sur sa question, lui demandant si lui convoquerait Hamdallah à l’heure actuelle : ʺC’est une question de discipline pour moi. Il est vrai qu’il joue bien et marque des buts maintenant, mais est-ce que cela est à la hauteur des attentes de l’équipe nationale ? Je pense que je pourrai bien faire appel à lui, s’il fait preuve de discipline et de rigueur.

H.M.