Mondial 2018: plusieurs Marocains arrêtés en Russie

L’armée russe vient de l’annoncer. Plusieurs Marocains ont été arrêtés l’été dernier en Russie, lors de la Coupe du monde, pour avoir utilisé des drones.

Selon Al Massae, un responsable militaire a assuré que 20 personnes, dont des Marocains, ont été interpellés pendant le Mondial pour avoir utilisé des drones sans autorisation. Et d’ajouter que les autorités russes ont enregistré plus de 50 cas similaires pendant cette période sans pour autant réussir à mettre la main sur les coupables.

En plus des Marocains, des Mexicains, des Serbes, des Chinois et des Russes ont également été appréhendés par les autorités. Ils ont été libérés après plusieurs heures d’interrogatoires et après avoir vérifié ce qui a été filmé par ces drones.

S.L.