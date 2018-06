Mondial 2018: des supporters remontés contre l’ambassade du Maroc

Des centaines de supporters marocains ont été empêchés de se rendre en train à la ville de Kaliningrad pour assister au match Maroc-Espagne. Cette interdiction est du fait que l’accès à la ville ne peut se faire qu’avec le visa Schengen.

Selon le quotidien Assabah de ce mardi 26 juin, ces Marocains ont exprimé leur colère et leur indignation à l’encontre de l’ambassade du Royaume à Moscou. Celle-ci est accusée de laxisme et de laisser-aller et les supporters en veulent pour preuve que les six numéros de l’ambassade, mis à leur disposition, sont aux abonnée absents. De même que leur appel vidéo n’a reçu nulle réponse.

Le journal ajoute que ces supporters lésés ont presque dépensé la totalité de leur argent, sachant que leurs billets d’avion de retour, réservés à l’avance, prévoient le vol justement de Kaliningrad vers le Maroc. Lesquels billets, par la force des choses, seront considérés comme non valides!

