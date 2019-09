Mondial 2018: ce Marocain a trouvé l’amour en Russie (VIDEO)

Mouad Ayoubi, ce jeune Marocain fan des Lions de l’Atlas, ne savait pas que son voyage en Russie, pour le Mondial 2018, allait changer toute sa vie. Il y a en effet rencontré l’amour de sa vie, une Russe, qu’il vient d’ailleurs d’épouser.

Au micro de Le Site info, Mouad, 24 ans, confie avoir fait les pieds et les mains pour se rendre en Russie et assister aux matchs de la sélection nationale. «Je n’avais pas les moyens pour acheter le billet d’avion. J’ai pu rassembler une petite somme et j’ai entrepris mon aventure. Mais je ne savais pas que ce voyage allait changer mon existence», a-t-il assuré.

Après avoir fait la connaissance de celle qui partagera sa vie, Mouad a constaté que la jeune russe était nulle en anglais. «Quand en se rencontrait quand j’étais en Russie, on utilisait Google traduction pour discuter. Après l’élimination des Lions de l’Atlas, je suis resté à Moscou. On se voyait chaque jour», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Après mon retour au Maroc, Maria a pris des vacances et est venue me voir à Casablanca. On a voyagé et je lui ai fait découvrir plusieurs villes. Quelques jours après, elle a annoncé à sa mère, par téléphone, qu’elle voulait finir sa vie avec moi. Ses parents avaient peur mais Maria a réussi à les convaincre. On s’est marié en avril dernier, en Russie», a souligné Mouad.

N.M.