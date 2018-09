Momo réagit à la polémique de Saad Lamjarred sur Hit Radio (VIDEO)

Hit Radio a décidé de suspendre temporairement les chansons de Saad Lamjarred sur les ondes de la station radio dédiée aux jeunes. Une décision qui fait suite à une campagne lancée par les internautes sur les réseaux sociaux contre le chanteur marocain accusé de viol en France.

Momo, l’animateur star de Hit Radio, connu pour être un ami intime de Saad Lamjarred, a expliqué que ce n’est pas lui qui avait pris cette décision.

“Je n’ai aucun problème avec Saad Lamjarred. Les gens ont mal compris certaines choses… Je ne suis pas le Directeur de Hit Radio. Ce n’est pas moi qui prend toutes les décisions. Il y a des gens qui sont responsables de la programmation… Des gens nous ont contacté pour nous dire qu’ils avaient vécu des choses terribles dans leur vie et que l’affaire Lamjarred était très sensible. Alors même si le verdict final n’a pas encore été prononcé pour Saad, nous avons décidé, temporairement, de ne plus diffuser ses chansons”, déclare Momo à Le Site info.

“J’ai fait un sondage lors de la matinale de Hit Radio. Est-ce que quelqu’un qui a un grave problème personnel ne doit plus passer sur nos ondes? Lorsque la situation va se calmer, Saad Lamjarred repassera sur Hit Radio. Je ne sais pas quand, parce que ce n’est pas moi qui décide. Ce sont les gens qui ont décidé de ne plus diffuser ces tubes qui prendront la décision”.

Pour sa part, Younès Boumehdi, le PDG de la station nous précise: “On suspend la diffusion à la suite de l’émotion suscitée après sa nouvelle incarcération…il s’agit d’une suspension temporaire”.

“La radio réalise en permanence des sondages, des auditorium et des call out dont les résultats sont pris en compte pour organiser la programmation musicale au quotidien”, explique le patron de la station radio. Et d’assurer que “Hit Radio veille à ne jamais diffuser de chansons comportant des incitations à la violence ou en contradiction avec les valeurs universelles et la radio est très engagée par ailleurs sur la défense de ces valeurs”.

