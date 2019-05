Momo qualifié d’”ennemi de l’islam”: le PJD sort de son silence

Le PJD a nié avoir un quelconque rapport avec une page Facebook ayant qualifié les quotidiens Assabah et Al Akhbar et l’animateur radio Momo d’ «ennemis de l’islam et des musulmans». Sur sa page officielle, le parti a mis une capture d’écran du compte de la journaliste Nora Fouari, auteure d’une chronique où elle dénonce le désordre provoqué par la prière des Tarawih pendant Ramadan.

On apprend ainsi, d’après un communiqué du service médias du PJD et dont Le Site info détient copie, qu’une page appelée «Yes we can» a évoqué le parti de la Lampe pour attaquer un quotidien arabophone. «Cette page a utilisé des termes déplacés qui ne correspondent pas aux principes ni à l’image du PJD. Le parti refuse d’être mêlé à ce genre de discours et assure n’avoir aucun rapport avec les publications de cette page», peut-on lire dans ledit communiqué.

Cette page Facebook avait écrit que les deux journaux marocains et l’animateur de Hit Radio Momo ne sont pas les ennemis sur PJD mais de l’islam et des musulmans. «Ils sont au service de la franc-maçonnerie, connue pour son athéisme», ont écrit les administrateurs de la page.

Noura Mounib