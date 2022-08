Momo et Hit Radio : brouille momentanée ou « Talaq » définitif?

L’animateur radio « Momo », de son vrai nom Mohamed Bousfiha, a suscité des doutes chez ses fans et followers, après sa récente apparition dans une émission de radio étrangère. Ces derniers se sont demandés si l’animateur était toujours un employé de « Hit Radio ».

À ce propos, Momo a assuré lors d’un entretien téléphonique avec le site de « Ghalia » qu’il reste toujours animateur de « Hit Radio » et que son passage lors de cette station radio française n’était qu’une courte expérience dans laquelle il a beaucoup appris.

« Je suis toujours à Hit Radio. Un ami m’avait proposée cette expérience en France afin d’animer un ‘Morning’. Cependant, il y a une nette et grande différence entre les auditeurs de la radio ici et en France. Ici, la radio est meilleure et les auditeurs sont plus intéressants. D’ailleurs ,ces derniers m’ont beaucoup manqué! », a précisé Mohamed Bousfiha.

Et de souligner que cette expérience est une première pour un journaliste marocain, ayant animé une émission en France. « Au Maroc, nous avons des avantages qui n’existent pas ailleurs, a poursuivi Momo, car nous utilisons et maîtrisons plusieurs langues étrangères. En tout cas, cela reste une belle expérience qui m’a beaucoup aidé et consolidé ».

Par ailleurs, Momo a répondu à l’une de ses admiratrices, curieuse, via Instagram de savoir si l’animateur du « Morning » de Hit Radio est marié ou encore célibataire. Eh bien la réponse est claire : Momo n’a pas encore convolé en justes noces!

L.A.

