Molnupiravir au Maroc: la mise en garde d’un expert

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca Moulay Mustapha Ennaji a donné de nouvelles précisions sur le médicament contre le Covid-19 Molnupiravir. Le membre du Comité technique et scientifique de lutte contre la pandémie a précisé qu’il s’agit d’un médicament qui est curatif et non préventif, comme la vaccination.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue a indiqué que ce traitement était utilisé contre des maladies comme l’hépatite C, et qu’il s’est révélé efficace contre le Covid-19. Pr Ennaji ajoute que le médicament sera inclus dans le protocole de traitement du Covid-19 au Maroc, mais après autorisation du comité compétent. Toutefois, il existe des catégories de personnes qui ne doivent pas utiliser ce traitement.

Le professeur précise que parmi ces personnes figurent les enfants et les femmes enceintes, soulignant que le médicament ne peut être utilisé que sur prescription médicale.

M.F.