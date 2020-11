Mohammedia: un père de famille lance un SOS (VIDEO)

Un cri d’alerte déchirant a été lancé par ce père de famille, habitant Mohammédia, dont la vie tranquille avec sa petite famille a connu un bouleversement profond à la suite de l’amputation de sa jambe.

L’homme qui travaillait dans le port de la ville s’est retrouvé démuni après son accident et ne sait plus où aller pour se soigner pour pouvoir retourner à son travail et pourvoir aux besoins de ses deux enfants.

« Soignez-moi ou tuez-moi », crie Hamid qui se plaint de l’indifférence qu’il rencontre dans les hôpitaux et de la cherté des traitements qui lui sont prescrits.

« Même ma femme qui assumait avec moi les dépenses du foyer est obligée de ne plus travailler car elle s’occupe de moi », assure-t-il les larmes aux yeux.

Il en appelle également aux âmes charitables pour l’aider à se soigner et alléger les douleurs insupportables.

S.Z.