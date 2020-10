Mohammédia: un « mini-tsunami » sur les côtes de la ville (VIDEO)

A l’instar des côtes atlantiques de Rabat-Salé et de Casablanca, celles de Mohammédia ont également connu de grosses vagues impressionnantes, jeudi 29 octobre. Ce phénomène a créé une certaine peur parmi les habitants. Mais plus que cela!

Comme à Rabat, les eaux de ses vagues ont submergé des parties de la chaussée et y ont projeté des pierres de différentes tailles, selon des témoins oculaires. Des seuils de maisons, situées à proximité de la côte, ont également été submergés par les eaux de ces grosses vagues.

Pour rappel, ainsi que l’ont affirmé certains habitants de Mohammédia, et ceux de Rabat-Saé, entre autres citoyens des villes côtières, ce phénomène marin n’est pas si insolite qu’il puisse paraître à d’aucuns. En effet, ces grosses vagues sont saisonnières et déferlent sur nos côtes atlantiques, entre les mois d’octobre et novembre de chaque année que Dieu fait.

Quant à parler « d’effroi et de panique » des habitants de Rabat-Salé, Mohammédia ou de Casablanca, c’est aller trop vite en besogne et pousser le bouchon (de la vague) trop loin!

Larbi Alaoui