Mohammedia: prison ferme pour un prof d’éducation islamique

Le tribunal de première instance de Mohammedia a tranché mardi 9 avril dans l’affaire du professeur d’éducation islamique accusé d’avoir violé son élève.

Il a ainsi été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 1000 dirhams pour abus sexuel et attentat à la pudeur.

Rappelons que la famille de la victime avait déposé plainte auprès des services de la gendarmerie royale après avoir appris que la jeune fille a été violée par son enseignant. Pour prouver leurs dires, ses parents ont présenté aux autorités des enregistrements sonores et des appels téléphoniques où le mis en cause harcelait l’élève.

R.T.