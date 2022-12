Mohammedia: on en sait plus sur l’incendie de jeudi

L’infrastructure de stockage ainsi que les entrepôts mitoyens n’ont pas été affectés par l’incendie survenu jeudi soir à Mohammedia, a indiqué, vendredi, le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable.

Dans un communiqué publié afin d’éclairer l’opinion publique nationale suite à l’incendie survenu dans un parking de stationnement des camions citernes de distribution de gaz, au niveau de la Zone « la Falaise » à Mohammedia, jeudi vers 18h45, le ministère précise que le feu s’est déclenché dans un premier camion-citerne de gaz propane au niveau du parking de stationnement, et non pas dans le dépôt de stockage et s’est propagé par la suite à 4 autres camions citernes.

« Les dégâts matériels ont concerné principalement l’incendie de cinq camions-citernes, en plus de deux voitures particulières et quelques dommages au niveau du parking des camions-citernes », fait savoir le ministère.

Le feu a été éteint et maîtrisé jeudi vers 21h00, après l’intervention des autorités locales et de la protection civile, et aucune perte en vie humaine n’a été déplorée, relève la même source.

Le ministère ajoute qu’une commission préfectorale mixte, composée de représentants des autorités locales, des instances et des services ministériels concernés, a été mise en place pour enquêter sur l’accident, évaluer les dégâts et prendre les décisions qui s’imposent.

FA