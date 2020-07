Mohammedia: nouveau rebondissement dans l’affaire du Français «tueur de moutons»

L’individu qui avait filmé le ressortissant français entrain de faucher le troupeau d’un petit berger avec sa voiture près de la plage David de Mohammédia a été convoqué par les éléments de la gendarmerie royale de Benslimane.

Dans une déclaration à Le Site info, il a indiqué qu’il sera entendu ce vendredi, précisant que le ressortissant français a déposé plainte contre lui pour tentative de meurtre et insultes. Il s’est dit surpris, d’ailleurs, d’avoir reçu cette convocation, d’autant plus que plusieurs mois sont passés après cette affaire.

Rappelons que le tribunal de première instance de Benslimane avait condamné le ressortissant français à une peine d’un mois de prison ferme assortie d’une amende de 20.000 DH. Le prévenu avait justifié son acte criminel et les menaces qu’il a proférées à l’encontre du jeune berger par le fait que le troupeau s’est trouvé dans un champ qu’il prétend lui appartenir. Les chefs d’accusation retenus contre le mis en cause, par le parquet général compétent, sont “menaces de mort et tuerie d’animaux domestiques”.

N.M.