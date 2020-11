Mohammedia: l’appel poignant d’une jeune femme enceinte SDF (VIDEO)

Tombée enceinte à la suite d’un viol, cette jeune femme s’est retrouvée à la rue, après le décès de sa mère. Elle ne demande rien d’autre à la vie qu’un toit pour elle et son enfant qui ne tardera pas à arriver dans un monde qui n’a pas été tendre avec sa mère.

Installée dans le coin d’une rue de Mohammédia, au milieu des détritus, elle n’a personne. Ses tantes ne veulent pas d’elle, d’autant plus qu’elle est enceinte et, donc, indésirable aux yeux de la société bien-pensante. Elle est démunie et pense à son bébé avec l’hiver qui approche.

« Je suis perdue. Je n’ai pas été à l’école. Je ne sais rien faire. Je ne vis pas ma vie comme le reste du monde ». « Emmenez-moi à un centre d’accueil, c’est tout ce que je souhaite », supplie-telle.

S.Z.