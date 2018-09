Mohammed VI veut consolider les relations Maroc-Arabie saoudite

Depuis que l’Arabie saoudite a voté contre le Maroc pour l’organisation du Mondial 2026, les relations entre les pays sont un peu tendues. Mais des messages officiels, ainsi que la venue du roi Salmane à Tanger laissent présager un réchauffement progressif.

Dernier message en date, ce dimanche, le roi Mohammed VI a adressé un message au Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de quiétude au roi Salmane Ibn Abdelaziz et de davantage de progrès et de prospérité au peuple saoudien frère, sous la sage conduite du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam.

Se félicitant des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle unissant les deux chefs d’Etat et les deux Familles royales, ainsi que des relations stratégiques excellentes existant entre les deux pays, basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante, Mohammed VI a réaffirmé sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le roi Salmane Ibn Abdelaziz, pour “consolider ces relations” et les développer pour toucher tous les domaines, en vue de réaliser les aspirations communes des deux peuples frères à davantage d’acquis sur la voie du progrès et de prospérité, dans le cadre de la sécurité, de la quiétude et de la stabilité.