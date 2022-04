Mohammed VI offre un ftour en l’honneur de Pedro Sanchez (VIDEO)

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a offert, ce jeudi, à la Résidence Royale à Salé, un iftar en l’honneur de Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol.

Ont pris part à cet iftar, du côté espagnol, le ministre des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, et l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner, et du côté marocain, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Conseiller royal, Fouad Ali El Himma, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Pour rappel, Pedro Sanchez est arrivé ce jeudi au Maroc pour une visite dans le Royaume sur invitation du roi Mohammed VI.

