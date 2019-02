Mohammed VI, Meghan et Moulay El Hassan: la photo qui a enflammé la toile

Partagée en masse sur les réseaux sociaux, cette photo du “thé royal” n’est pas passée inaperçue. On peut y voir un moment de complicité lors de la “cérémonie de thé” en l’honneur du prince Harry, Duc de Sussex, et de son épouse Meghan Markle, Duchesse de Sussex, qui effectuent une visite dans le Royaume.

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, avait invité le couple lundi, à la Résidence Royale à Salé.

À cette occasion, le Duc de Sussex a remis au Souverain, un message écrit de la part de la reine Elisabeth II du Royaume Uni. Le contenu de ce message n’a pas été révélé.

Notons que le prince Harry d’Angleterre et son épouse la princesse Meghan Markle ont visité, lundi à Rabat, les Jardins andalous situés dans le site historique des Oudayas, où ils ont passé en revue un échantillon d’œuvres d’artisanat marocain.

À leur arrivée, le Duc et la Duchesse de Sussex, ont été accueillis par des chants de troupes gnaouies et ont admiré une sélection de produits d’artisanat, un patrimoine national authentique qui reflète les valeurs et les us et coutumes séculaires des Marocains. Et plus tôt dans la journée, le prince Harry et son épouse s’étaient informés du programme d’équithérapie destiné aux enfants et jeunes aux besoins spécifiques, initié par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE). Dimanche, ils avaient visité les pensionnats de l’Association “Education for All” et le lycée qualifiant “Grand Atlas” dans la région de Marrakech.

S.L.