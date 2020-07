Mohammed VI: « L’intérêt que je porte à la santé des Marocains est égal à celui que je porte à mes propres enfants »

Le roi Mohammed VI a souligné ce mercredi que l’intérêt bienveillant qu’il porte à la santé de chaque citoyen marocain et à la sécurité de sa famille est à l’aune des préoccupations du Souverain à l’égard de ses propres enfants et de sa propre famille.

“L’intérêt bienveillant que Je porte à la santé de chaque citoyen marocain et à la sécurité de sa famille est à l’aune de mes préoccupations à l’égard de mes propres enfants et de ma propre famille”, a affirmé le Souverain dans un Discours adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône.

Cette sollicitude est particulièrement grande en ces temps difficiles de propagation de la pandémie du Covid-19 que traverse le Maroc, comme le reste du monde, a ajouté le Souverain. Certes, en de pareilles circonstances, tout être humain est saisi d’effroi ou, du moins, d’inquiétude, “grâce aux mesures et aux décisions cruciales que Nous avons adoptées dès les premières manifestations de la pandémie au Maroc, nous nous sommes montrés confiants et optimistes”, s’est réjoui le Roi.

Affirmant que l’adoption d’une “combinaison de résolutions difficiles, voire rudes parfois” n’était pas de gaieté de cœur, le Souverain a souligné: “Nous avons été guidés en cela par une double priorité: protéger les citoyens et agir dans l’intérêt supérieur de la Nation”. A cet égard, le Souverain a tenu à adresser ses remerciements et l’expression de sa considération aux différents pouvoirs publics qui se sont dûment acquittés de leur mission en veillant à enrayer la prolifération de la pandémie.

« Je fais ici particulièrement référence au personnel de santé, notamment aux cadres médicaux et paramédicaux, civils et militaires, aux membres des Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, aux agents et auxiliaires d’autorité, à toutes les composantes de la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires, à la Protection civile, à l’ensemble des travailleurs impliqués dans la production et la distribution des denrées alimentaires, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui furent en première ligne dans la lutte contre la pandémie”, a dit le Souverain.

Le Roi a affirmé qu’il s’agit pour Lui d’un sujet particulier de fierté de constater comment l’ensemble des Marocains et les forces vives de la Nation ont traversé cette conjoncture en manifestant un tel niveau de prise de conscience, de discipline et de réactivité positive, chacun remplissant avec sérieux et responsabilité le rôle qui lui incombe. “Je salue aussi les citoyennes et les citoyens pour l’esprit solidaire et l’engagement responsable dont ils ont fait preuve pendant la période de confinement, tant sur le plan individuel que collectif et Je félicite notamment les acteurs de la société civile qui ont su prendre de louables initiatives”, a poursuivi le Souverain.

A cet égard, le Roi a tenu à rappeler les “moments mémorables au cours desquels un bel esprit d’entraide et de volontariat prévalait entre voisins”, se réjouissant du fait que des “aides, du soutien et des orientations ont été soigneusement prodigués aux personnes âgées et aux familles nécessiteuses”. Le Souverain a souligné que c’est “une immense fierté et une légitime satisfaction que Nous ont également inspirées ces scènes émouvantes de grand patriotisme, où l’hymne national était chanté depuis les fenêtres des maisons, forces de l’ordre et citoyens communiant par des échanges de saluts”.

Affirmant mesurer “l’ampleur de la crise et ses fâcheuses retombées sanitaires, mais aussi économiques et sociales”, le Roi a noté que les différents secteurs de production ont été “profondément affectés, de même que les revenus des familles et le budget de l’Etat”. “C’est pourquoi Nous avons créé un Fonds spécial pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie” , a rappelé le Souverain, ajoutant: “Nous nous sommes d’ailleurs réjouis de l’enthousiasme spontané et de l’esprit constant de solidarité avec lesquels cette initiative a été accueillie”. Une telle ferveur, a indiqué le Roi, a permis la mobilisation de 33 milliards 700 millions de dirhams, faisant savoir que le total des dépenses engagées jusqu’à présent se monte à 24 milliards 650 millions de dirhams. “Cette somme a permis le financement des mesures d’appui social et l’achat du matériel médical nécessaire”, a relevé le Souverain. Par ailleurs, le Roi a indiqué que 5 milliards de dirhams seront affectés à la Caisse Centrale de Garantie, dans le cadre de la relance économique.

M.S. (avec MAP)