Mohammed VI: “le Maroc a perdu un grand ami”

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du sénateur américain John McCain.

Dans ce message, le roi exprime aux membres de la famille du défunt, et, à travers eux, à l’ensemble de ses amis et proches, au Parti républicain et au peuple américain ami, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain dit se remémorer avec estime les qualités humaines, le patriotisme et l’engagement du sénateur McCain en faveur des causes justes de par le monde, soulignant que le Maroc a “perdu un grand ami avec lequel le Royaume entretenait des liens étroits basés sur l’estime mutuelle et la poursuite commune des idéaux humanistes”.

Après le décès du sénateur américain John McCain, samedi, les hommages ont afflué de dirigeants ou anciens dirigeants des Etats-Unis et dans le monde entier.

“Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous!”, avait déclaré Donald Trump.