Mohammed VI: « Je connais la détresse des Marocains et j’en souffre comme eux »

La pandémie du coronavirus subsiste et la crise n’est pas encore terminée, a indiqué ce samedi le roi Mohammed VI, soulignant que « c’est la raison pour laquelle nous devons tous rester vigilants, en nous attachant constamment au respect des consignes édictées par les autorités publiques ».

Dans le Discours adressé à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de son intronisation, le Souverain a précisé que cette période est difficile pour tous, soulignant qu’Il connait la détresse des Marocains. « Pour tous, la période est difficile. Et elle l’est également pour Moi personnellement, à l’égal de tout citoyen. Elle l’est pour Ma famille. Et soyez assurés que Je connais la détresse des Marocains et que J’en souffre comme eux, partageant totalement leur ressenti en pareilles circonstances”, a dit le Souverain.

« En dépit de l’impact négatif laissé par la pandémie sur les projets et les activités économiques et sur la situation matérielle et sociale de nombreux citoyens, et afin d’en amortir le choc, Nous nous sommes efforcé de trouver des solutions », a indiqué le Roi qui a renouvelé ses remerciements à tous les acteurs du secteur sanitaire, public, privé et militaire, ainsi qu’aux forces de sécurité et aux pouvoirs publics pour leur sens élevé de responsabilités et leur dévouement dans la lutte menée contre la pandémie de Covid-19.

Le Roi a rappelé dans ce cadre les différentes initiatives prises depuis l’apparition de la pandémie afin d’en amortir le choc, citant à cet égard la création d’un Fonds spécial qui a emporté l’adhésion spontanée des citoyens, la mise en place du plan ambitieux de relance économique, destiné à soutenir les PME, préserver les emplois et protéger le pouvoir d’achat des ménages et la création du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement “dont l’objectif est de faire redémarrer les activités productives, d’accompagner et financer les différents projets d’investissement”.

“Aujourd’hui, nous pouvons être fiers à plusieurs titres : le Maroc a relevé un défi de taille en remportant « la bataille pour l’accès aux vaccins ». La campagne nationale de vaccination, à laquelle les citoyens répondent massivement, se déroule de manière efficace et remarquable », a souligné également le Souverain.

“Convaincu que la souveraineté sanitaire est une composante essentielle de la sécurité stratégique du pays, Nous avons lancé un projet d’avant-garde pour la fabrication de vaccins, de médicaments et de matériel médical, indispensables pour le Maroc”, a indiqué le Souverain.

SI