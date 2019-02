Mohammed VI-Felipe VI: le débrief de la télé espagnole

La visite officielle effectuée par les Souverains d’Espagne les 13 et 14 février au Maroc a contribué à la consolidation des relations entre les deux Royaumes et les deux Familles Royales qui ont “toujours été historiquement très proches”, a souligné la télévision publique espagnole “Canal 24H”.

Cette visite “a permis de mettre en évidence l’excellent état des relations entre le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI, les deux Familles Royales et les deux Royaumes”, a ajouté le média public dans une émission diffusée dimanche et consacrée au déplacement des Souverains espagnols au Maroc.

La télévision publique espagnole a relevé, dans ce sens, que les relations entre les deux Familles Royales “sont déterminantes” au moment d’aborder les relations entre le Maroc et l’Espagne. Les experts consultés par la télévision lors de cette émission ont confirmé ce constat, tout en qualifiant de “positives sur tous les plans” les résultats de la visite.

Pour Rafael Calduch, professeur des relations internationales à l’Université Camilo José Cela, “cette visite était nécessaire”, notant que son déroulement “montre l’importance accordée par le roi Mohammed VI à la relation avec l’Espagne”.

Haizam Amirah Fernandez, chercheur principal au prestigieux think tank espagnol Real Instituto Elcano, a souligné que “la communication entre les deux Maisons Royales constitue un élément important dans la relation bilatérale” maroco-espagnole.

“Canal 24H” a fait observé, par ailleurs, que le déplacement des Souverains espagnols “n’était pas une simple visite institutionnelle”, précisant qu’il a servi à approfondir le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne dans les domaines économique, commercial, entrepreneurial, sécuritaire, de lutte contre l’immigration illégale, de l’énergie et de la culture.

L’importante délégation ministérielle ayant accompagné les Souverains espagnols illustre l’importance accordée à cette visite, note la même source.

“Cette délégation avait un objectif clair: refléter au plus haut niveau l’excellence et la densité des relations bilatérales entre les deux Royaumes. Elle avait aussi un engagement, à savoir continuer d’approfondir et de diversifier une relation qualifiée de stratégique de part et d’autre”, a relevé “Canal 24H”.

La télévision publique espagnole a mis l’accent sur la rencontre économique Maroc-Espagne organisée à cette occasion et le rôle du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), une institution de nature a promouvoir davantage les relations entrepreneuriales entre les deux pays.

Elle a braqué les projecteurs, à ce propos, sur certaines expériences réussies de grandes et moyennes entreprises espagnoles installées au Maroc.

