Mohammed VI déplore “la perte d’un grand homme”

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Cheikh El Hadj Mame Bou Mohammed Kounta, Khalife général de la Confrérie kadiria kountia de Ndiassane, décédé dimanche à l’âge de 93 ans.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une profonde émotion le décès de Cheikh El Hadj Mame Bou Mohammed Kounta, implorant Dieu d’agréer le défunt parmi Ses vertueux fidèles qu’Il a gratifiés de Sa bienveillante miséricorde.

En cette triste circonstance, le roi adresse aux membres de la famille de feu Cheikh El Hadj Mame Bou Mohammed Kounta, et à travers eux, à leurs proches et à l’ensemble des disciples du défunt et des adeptes de la Confrérie kadiria kountia de Ndiassane, Ses sincères condoléances et l’expression de Sa profonde compassion.

“Nous déplorons la perte d’un grand homme qui a consacré sa vie à servir l’Islam et à œuvrer à la promotion de ses nobles valeurs prônant le juste milieu et la modération, et plaidant en faveur de la fraternité et de l’entraide”, souligne le Souverain.

“En partageant votre peine en cette pénible épreuve, expression de la volonté imparable de Dieu, Nous avons une pensée pour l’illustre disparu qui nourrissait une profonde affection et une grande estime pour le Maroc”, poursuit le roi, implorant le Très-Haut de couvrir le défunt de Son infinie miséricorde, de l’agréer en Ses immenses paradis, de le rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres et d’inspirer, aux membres de sa famille, soutien et réconfort.