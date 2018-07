Mohammed VI avec Abu Azaitar à Tanger

En vacances depuis quelques jours au nord du Maroc, le roi Mohammed VI a passé le week-end à Tanger, en compagnie d’Abu Bakr Azaitar, le champion du monde de MMA (Arts Martiaux Mixtes).

Selon Akhbar Al Yaoum, Azaitar a été aperçu avec le souverain, en voiture et sans protocole, dans la région d’Achakar, connue pour ses activités nautiques, avant de se diriger vers la résidence royale «Lalla Oum Sidi», à Jbel Lekbir. Ils ont été vus, par la suite, au Palais Moulay El Mehdi, à Marchane, qu’ils ont minutieusement inspecté dans le but de le convertir, dans les prochains mois, en club sportif royal.

La même source a ajouté qu’Azaitar a dîné avec le roi Mohammed VI à bord de l’un de ses voiliers à Tanger Marina Bay. Le souverain, accompagné de trois proches, a été vu, quelques minutes après, à bord d’une voiture décapotable se baladant dans la région de Rmilate.

Rappelons que comme chaque été, le roi Mohammed VI passe ses vacances au nord du Maroc. Accompagné de membres de sa famille, il est arrivé le lundi 2 juillet au Palais de Mdiq, où il passe généralement les mois de juillet et août.

Le souverain, pendant ses vacances, reçoit de nombreux invités marocains et étrangers, dont des ministres et des responsables de pays arabes, africains et européens. Il profite également de son congé pour pratiquer ses activités sportives préférées comme le Jet Ski, se balader durant des heures en yacht et apprécier la beauté de la nature et des plages.

N.M.