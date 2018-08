Mohammed VI adresse un message de condoléances au roi Abdallah II

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au roi Abdallah II de Jordanie, suite aux attaques terroristes ayant visé les forces de sécurité jordaniennes dans les villes de Fuhais et Salt, causant de nombreuses victimes.

Dans ce message, le roi exprime au Souverain Hachémite, et à travers lui, aux familles éplorées et au peuple jordanien frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de solidarité, implorant le Très-Haut d’avoir les victimes dans sa Sainte miséricorde, et d’accorder à leurs familles patience et réconfort.

Le Souverain fait part, en son nom et au nom du peuple marocain, au roi de Jordanie, de sa vive condamnation de cette agression lâche, tout en l’assurant de l’entière solidarité et de son soutien dans les efforts visant à lutter contre le terrorisme abject.