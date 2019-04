Mohammed VI adresse ses condoléances à la famille de Mahjoub Raji

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feu Mahjoub Raji, décédé mercredi dernier à l’âge de 79 ans.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de la famille du regretté, et à travers eux à l’ensemble de ses amis, ses fans et sa famille artistique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des pionniers du théâtre marocain qui s’est illustré par sa haute performance et son esprit joyeux, laissant derrière lui un palmarès riche en œuvres théâtrales, télévisuelles et cinématographiques qui lui ont valu l’amour et la considération d’un large public.

Le roi implore également le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres, de l’accueillir dans Son vaste paradis et d’accorder à sa famille patience et réconfort.

S.L. (avec MAP)