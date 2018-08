“La Reine se joint à moi pour Vous transmettre l’expression de notre meilleure amitié et estime envers Votre Majesté et Votre auguste famille ainsi que nos meilleurs vœux de paix et de prospérité pour le cher peuple marocain”, écrit le roi Felipe VI.

Dans ce message, le Souverain espagnol exprime au Souverain ses plus sincères et chaleureuses félicitations.