Mohammed VI a reçu un message de l’Emir du Qatar

Le roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations de l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, l’Emir du Qatar exprime, au nom du peuple de l’Etat du Qatar et en son nom personnel, ses sincères et chaleureuses félicitations au Souverain et au peuple marocain frère.

A cette occasion, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani fait part de ses sincères vœux de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère sous la conduite éclairée du roi.

Les relations maroco-qataries sont au beau fixe. Le soutien du richissime petit émirat du Golfe à la candidature marocaine pour l’organisation du Mondial 2026 ainsi que pour celle de l’édition 2030, dont le Royaume s’est d’ores et déjà porté candidat, en est la meilleure preuve.

D’ailleurs, les relations entre les deux pays sont à l’image de celles qu’entretiennent leurs deux chefs d’Etat, le roi Mohammed VI et Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Et si l’on en croit les informations révélées par Maghreb Intelligence, qui cite des “sources bien informées à Doha”, le successeur de Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani a récemment rendu visite au Souverain dans sa résidence d’été de M’diq.

“Par la même occasion, Mohammed VI aurait été vu au bord de la Qatara, le yacht personnel de Tamim Ben Hamad, qui mouille dans l’un des ports de plaisance de la région”, rapporte le site francophone.

S.L.