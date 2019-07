Mohammed VI a écrit au nouveau premier ministre du Royaume-Uni

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Boris Johnson, suite à sa nomination Premier ministre du Royaume-Uni.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès à Johnson pour la réalisation des objectifs auxquels il aspire au service du peuple britannique ami.

Le roi saisit également cette occasion pour exprimer à Johnson sa satisfaction quant aux relations spéciales basées sur l’amitié et l’estime mutuelle entre les deux peuples, se félicitant de la coordination et la concertation entre les deux pays concernant différentes questions d’intérêt commun, sur les plans bilatéral et multilatéral, ainsi que leur soutien continu de tous les efforts et initiatives internationales visant la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

S.L. (avec MAP)