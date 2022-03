Mohammed VI à Biden: pour le Maroc, Madeleine Albright demeurera « une grande amie »

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président américain, Joe Biden, suite au décès de l’ancienne secrétaire d’Etat Madeleine K. Albright.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l’ancienne responsable américaine, exprimant en cette triste circonstance, au nom de toute la nation et en son propre nom, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion au président américain.

Madeleine Albright « était une figure imposante qui a marqué l’histoire en tant que première femme à devenir secrétaire d’État de votre grande nation », souligne le Souverain, ajoutant que la défunte a servi son pays avec dévouement et fait preuve de sens de diplomatie.

En tant que puissante défenseuse de la démocratie et des droits de l’Homme, elle n’a cessé de promouvoir les valeurs de coexistence et d’entente dans le monde, a indiqué le Roi.

Pour le Royaume du Maroc, la secrétaire d’Etat Albright demeurera « une grande amie qui n’a ménagé aucun effort, à la tête de la diplomatie américaine, pour enrichir et renforcer notre amitié et notre coopération de longue date, et en particulier pour son ardent désir de promouvoir et d’élargir le partenariat stratégique entre nos deux pays », affirme le Souverain.

Le Roi a également envoyé un message de condoléances aux membres de la famille de l’ancienne responsable américaine.

M.S. (avec MAP)