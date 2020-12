Mohamed Ziane s’attire les foudres de la presse

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a dénoncé les propos injurieux tenus par l’ex-avocat et bâtonnier, Mohamed Ziane, à l’égard des journalistes, soulignant qu’ils ont été mêlés à des différends dans lesquels ils n’ont rien à voir.

Le syndicat qui a tenu à exprimer, dans un communiqué dont Le Site info a reçu une copie, son rejet total de toutes les formes de diffamation, dénigrement et violation de la vie privée des personnes, a, dans le même temps, déploré et dénoncé les propos tenus par ce responsable politique, ancien ministre et ancien bâtonnier qui a arrosé les journalistes d’injures et d’outrage en utilisant des expressions qui touchent à leur dignité. Sans le nommer, le SNPM s’indigne contre les accusations de corruption utilisées par Ziane pour qualifier les subventions versées par l’état aux entreprises de presse nationale, sachant que beaucoup de pays servent des subventions à la presse.

Ces propos sont d’autant plus rejetés qu’ils ont été émis par quelqu’un qui se prétend défenseur des droits humains et qui dirige un parti politique qui, lui aussi, perçoit, une subvention publique, indique le communiqué.

Pour le syndicat des journalistes, Ziane est en train de mêler les média et les journalistes dans des affaires et des différends dans lesquels ils n’ont rien à voir et qui ont des dimensions et des contextes inconnues. Il conseille également à quiconque s’estimant victime d’une pratique émanant d’un organe de presse de recourir aux procédures qui vont lui garantir la justice et l’équité. C’est que la personne en question aurait dû faire et donner, ainsi, l’exemple.

Cette personne qui s’est considérée victime de diffamation de la part de la presse s’est, en fait, rendue elle-même, coupable de diffamation à l’encontre de l’ensemble des journalistes marocains, conclut le communiqué du SNPM.

S.Z.