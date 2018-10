Mohamed Ziane exige la démission de Hakkaoui

Mohamed Ziane Secrétaire général du Parti libéral marocain, dans une déclaration à Le Site info, a appelé la ministre marocaine de la Solidarité, de la Femmes, de la Famille et du Développement social, Bassima Hakkaoui ainsi que d’autres personnes de son département, à démissionner après le décès d’un non voyant, Saber Halaoui, tombé du toit du bâtiment du ministère.

