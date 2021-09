Mohamed Simou (RNI), réélu maire de Ksar El Kébir

Mohamed Simou, du Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élu, ce mercredi, président de la commune de Ksar El Kébir, relevant de la province de Larache.

Cette session, à laquelle ont assisté les représentants des pouvoirs publics, a été marquée par l’élection des sept vice-présidents du Conseil, à savoir Abdellah El Mansouri, sans appartenance politique, Said El Kazdar du Parti de l’Environnement et du développement durable (PEDD), Saikok Hassan du Parti du Centre social, Mohamed El Majdoub du Parti Marocain libre (PML), Salaheddine El Hmidi de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Ghizlane Chaibi et Saida Bouacha du RNI.

Par ailleurs, Rachid Sebbar du Parti du Progrès et du socialisme (PPS) a été élu secrétaire du Conseil, tandis que Youssef Raissouni du RNI a été élu secrétaire-adjoint.

Le RNI a remporté 12 sièges dans la commune de Ksar El Kébir lors des élections communales du 8 septembre, suivi d’une liste sans appartenance politique et de la liste du Parti de l’Istiqlal (PI), qui ont gagné trois sièges chacun.

Les listes représentant le parti Authenticité et modernité (PAM), l’Union constitutionnelle (UC), le PEDD, le parti de la Justice et du développement (PJD), l’USFP et le Mouvement populaire (MP) ont remporté deux sièges chacun.

Pour leur part, le Front des forces démocratiques (FFD), le parti de l’Espoir, le PML, le parti du Centre social et le PPS ont décroché un siège chacun.

