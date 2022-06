Mohamed Mehdi Bensaid testé positif au covid-19

Mohamed Mehdi Bensaid a contracté le covid-19. Selon une source sûre de Le Site info, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication se porte bien et son état de santé est stable, précisant qu’il s’est isolé à son domicile à Rabat.

Et d’ajouter que Bensaid a ressenti une certaine fatigue avant de faire le test qui s’est avéré positif.

A noter que Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, et Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, avaient également contracté le coronavirus.

Pour rappel, un total de 3.343 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 1.646 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui fait état de trois nouveaux décès.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.852.838, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.337.336, alors que 6.533.636 personnes ont eu trois injections du vaccin.

H.M.