Mohamed Mediouri, ex-garde du corps de Hassan II, attaqué à Marrakech

Mohamed Mediouri, ancien garde du corps personnel de Feu Hassan II a échappé au pire vendredi soir, alors qu’il se rendait à la mosquée Al Anouar, boulevard Allal Al Fassi.

Selon nos sources, pas moins de 7 personnes, dans deux voitures, l’ont intercepté et ont tenté de l’agresser. Une personne armée lui a pointé un pistolet au niveau du cou.

Son expérience sécuritaire lui a permis d’échapper à ce qui pourrait être une tentative de meurtre. Le chauffeur de Mohamed Mediouri a été gravement blessé et les assaillants ont pris la fuite. Une plainte a ensuite été déposée au commissariat de police le plus proche. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette étrange affaire.

S.L.