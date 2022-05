Mohamed El Mellali, ce Marocain qui a battu tous les records sur « Tik Tok », se confie

En peu de temps, Mohamed El Mellali est parvenu à acquérir une célébrité à l’international. Comme son patronyme l’indique, ce jeune homme est originaire de Béni Mellal et il a fait le buzz en devenant l’une des stars incontestées des réseaux sociaux avec ses vidéos hilarantes sur « Tik Tok » qui ont vite fait de récolter des millions de vues de par le monde.

Contacté par Le Site info, Mohamed El Mellali a confié qu’il rêvait, depuis son jeune page, de devenir célèbre, indiquant qu’il ne s’attendait pas à ce que ses vidéos connaissent un succès pareil.

«Je suis originaire de douar Oulad Hamza, à Béni Mellal, et je me suis installé à Tétouan pour y travailler. Je suis actuellement mécanicien», a affirmé El Mellali.

Et d’ajouter : «J’ai filmé une vidéo et je l’avais postée sur Tik Tok. Des millions de Marocains d’ici et d’ailleurs l’ont vue. Je ne m’attendais nullement à cette notoriété. Actuellement, je suis très connu à Tétouan. Quand je sors, plusieurs personnes viennent me saluer et me féliciter pour mon succès. Je suis encore sous le choc. J’ai du mal à gérer ma nouvelle situation. J’ai quitté l’école très tôt à cause de ma situation précaire et mon niveau d’instruction est modeste».

Rappelons que son large sourire et sa spontanéité ont contribué à ce qu’El Mellali réussisse, en un temps record, à acquérir l’admiration de nombreuses vedettes et d’influenceurs avec une vidéo de quelques secondes, chantant et dansant sur les rythmes d’une chanson, seul ou en duo virtuel. Un travail si bien réussi qu’il arrive que le véritable interprète lui-même exprime son admiration au jeune Marocain.

De nombreux internautes ont tenu à saluer la spontanéité de Mohamed El Mellali, qui exerce le dur métier de puisatier et qui fait exprès de filmer ses vidéos sur le lieu de son travail. Les ondes positives qu’il procure à ses spectateurs ont aussi été saluées, ce qui fait que ses vidéos sont vues et revues à satiété.

A rappeler que la vidéo qui a fait la notoriété de Mohamed El Mellali a dépassé plus de 14, 5 millions de vues, alors que son compte Tik Tok a atteint quelque 5000 abonnés.

L.A.