Mohamed Dkhissi donne les priorités de la DGSN

Il existe au Maroc ceux qui profitent de l’élargissement de la marge de liberté et du climat de démocratie qui règnent dans le Royaume pour servir des intérêts personnels et porter atteinte aux institutions et aux responsables, a affirmé le directeur central de la Police judiciaire, M. Mohamed Dkhissi.

Si le Maroc a connu des transformations majeures dans le domaine des droits et des libertés, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, aucune personne ne peut s’octroyer le droit de profiter de cette situation pour faire des déclarations diffamatoires portant atteinte à la dignité des gens, a précisé M. Dkhissi dans une interview accordée à M24, la chaine TV de la MAP.

Le Maroc est un modèle pionnier sur les plans, régional et international, dans le domaine de la coopération sécuritaire, comme en témoigne sa participation agissante dans les efforts de lutte contre l’extrémisme, le terrorisme, le crime organisé et les crimes transnationaux, a tenu à souligner le responsable sécuritaire.

Il a indiqué, dans ce cadre, que parmi les priorités de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) il y a le renforcement et la promotion de la coopération internationale, arabe et africaine, à travers les officiers de liaison ou les organisations internationales de la police judiciaire, ou via le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Évoquant, par ailleurs, la valorisation des ressources humaines de la DGSN, M. Dkhissi a mis l’accent plus particulièrement sur les compétences féminines, qui contribuent de manière agissante aux efforts déployés par la Direction générale dans différents secteurs et domaines, ce qui leur a permis d’occuper des postes de direction dans plusieurs structures de la DGSN, comme c’est le cas du Laboratoire national de la police scientifique et technique et du service central de lutte contre la cybercriminalité.

M. Dkhissi a également souligné le rôle de la gente féminine dans la gestion de la période du confinement sanitaire, imposé dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), précisant que la DGSN s’est mobilisée, de manière efficace et sérieuse, pour sécuriser les villes et tous les services vitaux.

Le Directeur central de la police judiciaire a indiqué, à cet égard, que 880.000 contraventions ont été enregistrées et 160 personnes ont été déférées à la justice pour implication dans la diffusion de fausses informations.