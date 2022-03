Mohamed Choubi dément vouloir mettre fin à sa carrière de comédien

Un grand « ouf » de soulagement que les admirateurs et fans de Mohamed Choubi doivent avoir poussé! Et pour cause, l’acteur, écrivain et poète a démenti avoir décidé de mettre fin à sa carrière d’artiste.

Mais les raisons qui auraient pu pousser Choubi vers la porte de sortie restent les mêmes, comme nous l’avions écrit mercredi et comme il l’a lui-même confirmé à nos confrères de « Hespress ». En effet, les reproches qu’il fait concernant certaines pratiques qui sévissent sur la scène artistiques sont, entre autres griefs, le favoritisme et le clientélisme.

« Si je décidais de mettre fin à ma carrière artistique, ce ne serait pas parce que la religion serait contre l’art, mais parce que je remarque que le copinage et l’immoralité règnent au sein de ce dernier », a réitéré Mohamed Choubi aux mêmes sources.

Et à propos de ses critiques vis-à-vis du milieu artistique, l’excellent comédien a souligné qu’elles sont légion. Le milieu artistique actuel, selon lui, n’est pas un modèle pour produire de l’art au Maroc. D’aucuns ont profité de subventions et n’ont pas travaillé dans un cadre sain susceptible de produire de la belle ouvrage et d’enrichir la scène artistique, a-t-il expliqué.

Et Mohamed Choubi de poursuivre: « Aujourd’hui, ce sont les influenceuses et les influenceurs qui investissent la scène artistique et auxquels on fait appel, au lieu et place des vrais artistes. Il s’agit là d’une véritable déviation! On exploite ces influenceurs pour faire le buzz, sachant bien que ces derniers n’ont aucun don artistique ou un quelconque talent leur permettant de faire ce métier ».

L.A.